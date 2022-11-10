living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توضيح لوزير السياحة... "مستمرّون في حملتنا"!

10
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر وزير السّياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، بياناً جاء فيه: "عطفًا على ما ورد في تغريدة للنّائب نعمة افرام، أودّ تطمينه وأهالي المنطقة والقيّمين عليها، بأنّ ساحل كسروان سيبقى سياحيًّا بامتياز، ولن نسمح بتحويله إلى مرتعًا للفسق والدعارة كما ذكرنا في بيان سابق، وهذا ما عملنا عليه من خلال إقفالنا لأكثر من 14 مؤسّسة، بينها فنادق وملاهي وأندية ليليّة".

وأكّد في بيان، أنّنا "مستمرّون في حملتنا للقضاء على كلّ تلك المظاهر الّتي لا تشبه قيم وتقاليد كسروان وأهلها وسكّناها وجيل الشّباب فيها"، مناشدًا جميع المعنيّين والمسؤولين إلى "وقف الوساطات والتّدخّلات في هذا الملف، فالضّغوطات لن تجدي نفعًا، ولنتّحد جميعًا على مخطّطٍ توجيهيٍّ جديدٍ للمنطقة، بالتّعاون مع اتحاد البلديات والبلديات والمعنيّين جميعًا".

وقد وجّه افرام، "صرخةً للأجهزة المختصّة"، قائًلا: "ليست كسروان- الفتوح مرتعًا للفسق والمجون. هي منطقة حملت لواء القيم والأخلاق، وفيها أعرق الصّروح التّربويّة والدّينيّة"، مشيرًا إلى أنّ "أهلنا قد ضجّوا بتحويل ساحل جونية وغزير وكرًا للدّعارة وللانحرافات والممنوعات والجرائم. اقضوا على هذه الموبقات فورًا في مهدها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout