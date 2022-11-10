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نصبٌ لـ"شهداء أذربيجان" في عكّار.. واعتراض أرمني: المجرمون مكانهم المشانق!

10
NOVEMBER
2022
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أثار نصب تذكاري لـ"شهداء جمهورية أذربيجان" في بلدة الكواشرة – عكّار، سخطاً في الأوساط الأرمنية، التي اعتبرت فيه إهانة لدماء الأرمن الذي قضوا على يد القوات الأذربيجانية في الصراع المسلّح في منطقة ناغورني قره باغ.

وأعرب الأمين العام لحزب "الطاشناق"، النائب هاغوب بقرادونيان، عن تفاجئه بإقامة النصب التذكاري، الذي حضره النائبان محمد سليمان وجيمي جبّور.

وقال بقرادونيان: "تفاجأنا اليوم بإقامة نصب تذكاري لـ"شهداء جمهورية أذربيجان" في بلدة الكواشرة العكارية، بحضور النائب محمد سليمان والنائب جيمي جبّور".

وأضاف: "مع احترامنا لأهالي البلدة، هذه إهانة أن يُقام نصب تذكاري لمجرمين بحق الإنسانية في بلدة لبنانية، فلماذا يصرّ البعض أن يلطّخها بالدماء؟".

وسأل: "وكيف للبعض أن يتجاهل موقف لبنان الرسمي باستنكار القتل والتدمير في البلدات الأرمينية، ويحمّل أرض الوطن حمل دماء الأبرياء بهدف تقدير السفّاحين لحسابات خاصة؟".

وختم: "هناك كثيرون يستحقون التقدير.. لكن المجرمين؟ فمكانهم على مشانق العار". 

وكان  حفل أقيم لإزاحة الستارة عن النصب التذكاري لـ"شهداء جمهورية أذربيجان" في بلدة الكواشرة العكارية، حضره النائبان سليمان وجبور، القائم بأعمال السفارة الأذربيجانية شاهين باهانوف، ممثلة السفير التركي المستشار الأول في السفارة يتر يامان، محافظ عكار عماد اللبكي، رئيس اتحاد بلديات الدريب الاوسط عبود مرعبي ورئيس بلدية الكواشرة عبد الكريم محمد وعدد من رؤساء البلديات والفاعليات وأهالي البلدة والجوار.

وشكر النائب سليمان جمهورية أذربيجان "لتقديمها مبلغ مليون دولار أميركي كمساعدات جراء إنفجار مرفأ بيروت وحضورها في بلدات عكارية ووقوفها إلى جانب الشعب العكاري ومساندته في محنته".

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