مداهمات لأمن الدّولة لمخيّمات النازحين السوريّين في البقاع

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بعد ازدهار تجارة الأدوية المهرّبة من سوريا إلى لبنان، والتي عمد نازحون سوريّون إلى بيعها للّبنانيّين من دون المرور بوزارة الصحة، وبعد مضاعفاتٍ صحيّة تعرّض لها عدد من المواطنين اللبنانيّين بعد تناولهم لتلك الأدوية على أنواعها، أوقفت دوريّة من أمن الدّولة في البقاع، السوريّة (ف. ف.)، التي كانت تتولى عمليّة تسويق الأدوية المهرّبة، وضبَط عناصر الدّوريّة معها حوالي 1450 علبة من مختلف الأدوية والعقاقير داخل مخيّم للنازحين في بلدة برّ الياس في قضاء زحلة. وفي سياق متّصل، صادرت دوريّة أخرى من أمن الدّولة في مخيّم للنازحين السوريّين في بلدة قبّ الياس في قضاء زحلة، حوالي 105 علب من الأدوية المعدّة للبيع لمواطنين لبنانيّين ونازحين سوريّين في المنطقة.

أُجريَ التّحقيق بإشراف القضاء المختص، الذي اتّخذ الإجراءات اللازمة، ريثما تكتمل التحقيقات لكشف باقي المتورّطين.