وهاب يشكر الكويت والرئيس عون

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نشر الوزير السابق ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب تغريدة عبر تويتر شاكرا فيها دولة الكويت على مشاريعها الإنمائية والرئيس عون على حمله الملف وقال:

" نشكر دولة الكويت أميراً وشعباً لتمويلها عدد من المشاريع الإنمائية ومنها المشروع الذي لزم اليوم ويخص الصرف الصحي في عشرات قرى الشوف الأوسط (المناصف) والذي يرفع الأضرار عن القرى ونهر الدامور والبحر الأبيض المتوسط. شكراً للكويت أميراً وقيادة وشعباً.

وأضاف: "كما نشكر الرئيس عون الذي حمل المشروع معه الى الكويت وحصل على موافقة الأمير المرحوم الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي أحب لبنان. كنا كلبنانيين جميعاً مع الكويت في مواجهة العدوان واليوم الكويت تستمر في دعم لبنان دون تفريق ."