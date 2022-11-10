وزير الصحة: أعداد المصابين بالكوليرا في تزايد

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قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، إن أعداد المصابين بمرض الكوليرا بالبلاد في تزايد، مشددا على ضرورة التكامل والتعاون والوعي للحد من انتشار الوباء.

وفي حديث لشبكة cnbc، أشار الأبيض إلى أن "البنى التحتية في لبنان مهترئة والوزارة تقوم بإجراءات وجولات عينية للكشف عن مصادر التلوث"، مؤكدا "أننا نسعى للعمل على جهوزية القطاع الاستشفائي، ولا زلنا نعتقد أن لدينا فرصة قبل التفشي الكبير".

وأوضح أن "وزارة الصحة اللبنانية ستتكلف بعلاج اللبنانيين، والمنظمات الدولية ستتكلف بعلاج النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين".