آلان عون: الفرص التي نعطيها للتوافق ليس لديها أفق زمني مفتوح

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أشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب آلان عون، بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، الى أننا "ندور اليوم في دوامة مفرغة، واذا استمرينا على هذا الحال لن نصل الى نتيجة بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية"، لافتاً الى أنه "ليس هناك خلاف مع اي احد وخياراتنا كلها مفتوحة".



ودعا عون، الى "النقاش بأسماء معينة، وإعطاء فرص للتوافق بين الكتل"، مؤكداً أن "هذه الفرص التي نعطيها للتوافق ليس لديها أفق زمني مفتوح، ونحن لسنا مقفلين على أي خيار"، مشدداً "أننا لسنا مع الورقة البيضاء، لكن نعمل على أن يكون الإنتقال من خيار الورقة البيضاء سيشكل فرقاً في عملية الإنتخاب"، مكرراً أن "خيار الورقة البيضاء ليس لديه افق زمني مفتوح".