نصّار: لن نسمح بتحويل ساحل كسروان مرتعاً للفسق والوساطات والتدخلات لن تجدي نفعاً

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صدر عن وزير السياحة المهندس وليد نصّار البيان التالي:

"عطفاً على ما ورد في تغريدة للنائب نعمة افرام، أودّ تطمينه وأهالي المنطقة والقيمين عليها بأنّ ساحل كسروان سيبقى سياحياً بامتياز ولن نسمح بتحويله إلى مرتعاً للفسق والدعارة كما ذكرنا في بيان سابق، وهذا ما عملنا عليه من خلال إقفالنا لأكثر من ١٤ مؤسسة بينها فنادق وملاهي وأندية ليلية، ومستمرين في حملتنا للقضاء على كل تلك المظاهر التي لا تشبه قيم وتقاليد كسروان وأهلها وسكناها وجيل الشباب فيها، وهنا أناشد جميع المعنيين والمسؤولين لوقف الوساطات والتدخلات في هذا الملف، فالضغوطات لن تجدي نفعاً، ولنتحد جميعاً على مخططٍ توجيهي جديد للمنطقة بالتعاون مع إتحاد البلديات والبلديات والمعنيين جميعاً".