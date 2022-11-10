شبكة تنشط بتجارة وترويج وتخزين المخدرات في كسروان والمتن

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات تجارة وترويج المخدرات التي ينشط أفرادها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول نشاط شبكة تقوم بتخزين وتجارة وترويج المخدرات في مناطق المتن وكسروان.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية أفراد الشبكة المذكورة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة توصّلت الى تحديد هويتهم، وهم كل من اللبنانيين:

أ. ر. (من مواليد عام ١٩٩٣)

ع. أ. (من مواليد عام ١٩٩١)

ع. م. (من مواليد عام ١٩٨٨)

ج. ع. (من مواليد عام ١٩٨١)

بتاريخ 4-11-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشعبة كمائن ومداهمات متزامنة أسفرت عن توقيف الأول داخل منزله في محلة الفيدار، الثاني في محلة الدورة بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية -تم ضبطها-، كما تم مداهمة منزلَي الثالث والرابع في محلة الكسليك وتوقيفهما.

بتفتيشهم، ضبط بحوزة الثاني مسدس حربي مع ممشط و/5/ طلقات صالحة للاستعمال، مظروف بداخله مادة Crystal Meth زنتها حوالى /7،2/غ، /8/ حبوب مخدِّرَة زنتها حوالى /1،5/غ، سكين، مبلغ مالي، وهاتفين خلويين. وبتفتيش أماكن إقامتهم، تم ضبط ما يلي:

-مظروف نايلون بداخله حبوب مخدرة زنتها حوالى /3،9/غ

- علبة بلاستيكية عدد /2/ بداخلها مادة Crystal Meth زنتها حوالى /28،8/غ

-/7/ حبوب نوع " Carisol".‏

- أدوات تستخدم في تعاطي المخدرات.

- میزان حساس، دفتر ورق لف سجائر، جهاز كمبيوتر محمول، سكين، /8/ هواتف خلوية، ومبالغ مالية.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات نوع Crystal Meth، وأن الأول يقوم بتخزين المخدرات المعدّة للإتجار والترويج داخل منزله في الفيدار. كما صرح الثلاثة الأوائل بممارسة أعمال الدعارة.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.