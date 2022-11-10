القاضية عون: المنطق المقلوب بهالبلد... "شي عجيب"!

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غردت القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر":

بس بلبنان بيصير الحق على القاضي لازم نحاكم القاضي. انا محل اي شخص ورد اسمه بهذه اللائحة بطلب رفع السرية المصرفية وبفضح الكذب وبقلهن تعو اطلعوا على حساباتي .ما بدها هللد .بس بلبنان ممنوع حتى الحكي عن هذا الامر .واذا تجرأ قاض وعمل شغلوا بدنا نعدمعوا اسمعوا يا شعبي يا مودعين

وأضافت: المنطق المقلوب بهالبلد شي عجيب .انا لم اتهم احد. المستند انتشر بالإعلام على نطاق واسع ولست اول من نشره.بمطلق الاحوال اي نيابة عامة اذا وصلها لازم تفتح تحقيق هيدي واجباتها..هون لا صار تحقيق ولا اي شيء ومعروف ان هماك تحويلات حصلت بمعزل عن حجمها وارقامها .