living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ابي رميا: الورقة البيضاء هي "رسالة بيضاء" وعند توفر الظروف الموضوعية نطرح اسم مرشحنا

10
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اشار النائب سيمون ابي رميا في حديث للlbc الى ان تكتل لبنان القوي يقترع بالورقة البيضاء لانه لم يتوفر بعد مرشح جدي لرئاسة الجمهورية، الورقة البيضاء تشكل افساحا في المجال للتقاش بين مختلف الكتل وتشكل "رسالة بيضاء" بأن التيار لم يوصد الأبواب امام التوصل الى اسم يرضى عنه الجميع. 
 
وردا على سؤال حول اعتبار الاقتراع بالورقة البيضاء موقفا تعطيليا اكد ابي رميا ان الورقة البيضاء لا تعطل والدليل ان الرئيس ميشال عون وصل الى الرئاسة وكان هناك اكثر من ست وثلاثين ورقة بيضاء فأي مرشح لا يستطيع ان ينتخب رئيسا من دون موافقة ثلثي اعضاء المجلس النيابي لذا طرح الاسماء لا يفيد بل يضر اذا ما كان التوافق عليها موجود. وعن امكانية قبول التيار بفرنجية اوضح ابي رميا ان التيار عبّر مرارا عن عدم رغبته بالاقتراع لفرنجية فالتيار لن ينتخب الا شخصا ضمن خياراته وقناعاته وثوابته. وعن امكانية فرض اسم فرنجية من قبل حلفاء التيار لفت ابي رميا الى ان الانتخاب هو عملية ديمقراطية ولعبة ارقام ولا تتم بالفرض.
 
ابي رميا دعا الى الانتقال من النقاش حول العناوين الى الاسماء التي تجمع قواسم مشتركة بين مختلف الكتل، هذه القواسم التي باتت واضحة فكل كتلة وضعت ورقتها الرئاسية وآن الآوان للانتقال الى مرحلة طرح الأسماء وهذا توجه كل نواب التيار الا ان الظروف الموضوعية للأسف حتى الساعة غير مؤاتية لتأمين وصول مرشح للرئاسة الاولى. وعن امكانية طرح اي مرشح من داخل التيار اعتبر ابي رميا ان التيار اذا رأى ذلك مناسبا لوصول مرشحهم للرئاسة يذهبون بهذا الخيار.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout