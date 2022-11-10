المنخفض الجوي الى انحسار!

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تتراجع اليوم فعالية المنخفض الجوي الذي ما زال يؤثر على لبنان ويكون الطقس متقلب مع احتمال تساقط بعض الامطار المحلية خلال النهار وثلوج خفيفة على الجبال العالية (٢٢٠٠متر ~٢٤٠٠متر) بعدها يستقر الطقس تدريجياً غدا مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة.

في تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٢ درجة بقاعا بين ٦ و ١٨ درجة، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٥ درجة.

- الجو: غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية .

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س.

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٨٠ و ٩٥ ٪

- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa.

- الرؤية جيدة تسوء محلياً.

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: مستقر نسبيا مشمس الى غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي جبلاً والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ درجة ساحلا ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.

السبت: مستقر نسبيا مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٥ درجة ساحلا ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س تنشط ليلاً