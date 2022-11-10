عناوين الصحف ليوم الخميس 10 تشرين الثاني 2011

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الأخبار: ميقاتي يقرّ بالرفض الأميركي للهبة الإيرانية... وتقدُّم مع الجزائر | الكهرباء: هل يفعلها بري بتأمين التمويل؟

أميركا: انتصار القبَلية الحزبية





الديار: السعودية وحزب الله يتنافسان ما بين فرنجية والعماد عون وكتلة باسيل تُـرجّح الأصوات

البناء: الانتخابات الأميركية: تقدّم جمهوري تقليدي… والانقسام سيد الموقف… ورفض شعبي لبايدن وترامب / المجلس يكرر جلسات الانتخاب بلا رئيس: الورقة البيضاء مقابل معوض… وأسماء تحترق / القاضية عون تنشر ثم تسحب لائحة عن أموال لسياسيين منسوبة زوراً لويكيليكس… وبري يقاضيها /

اللواء: «نار عونية» حارقة على برّي.. والملاحقة القضائية لغادة عون تكشف المستور!

الجلسة الخامسة اليوم بين استحالتين.. وتقسيم بيروت «أمنياً» يبدأ بالأشرفية

نداء الوطن: المصرف المركزي عاد ليشتري الدولار "بالسر"؟

قوى 8 آذار و"التغييريون" يمدّدون لـ"الشغور" اليوم



النهار: أميركا تضاعف مساعداتها وسط تفاقم "الانهيارين"



l'orient le jour: Le « souverainisme » libanais face à ses contradictions