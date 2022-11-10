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أسرار الصحف ليوم الخميس 10 تشرين الثاني 2011

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر أمني إقليمي إن الترويج لعدد كبير من الشهداء في الغارة على قافلة الفيول على الحدود العراقية السورية، رغم أن الغارة أسفرت عن جرحى فقط جزء من خطة لإحراج محور المقاومة وإظهاره عاجزاً عن الرد في ظل التزامه بالرد عند سقوط شهداء. وأضاف هذا لا يعني أن لا رد على الغارة.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
لم تفاتح عاصمة قريبة، ومعنية بالاستحقاق شخصية تزورها من وقت لآخر، بموضوع دعم مرشح على علاقة تاريخية معها..


غمز
سمع مرجع رسمي من وزير مفوض في «عاصمة روحية» نصيحة تقضي باستمرار التنسيق مع مرجع روحي كبير، في هذه المرحلة..



 



نداء الوطن: خفايا

تعمد بلديات شمالية إلى بيع موجودات خاصة بها من سيارات وآليات وماكينات وغيرها وذلك بهدف تأمين الأموال بالدولار في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها.

 

يتردد أنّ بداية خلاف تسلّلت حديثاً إلى علاقة مرجع نيابي بنائبه، وقد تجلّت في اجتماع نيابي حصل منذ أيام.

 

أصر مرجع نيابي على تأجيل جلسة نيابية مهمة لكونه يفضّل عدم مشاركة مرجع نقدي في الاجتماع المنتظر.

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