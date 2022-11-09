رئيس الأركان تفقد المركز العالي للرياضة العسكرية في مار روكز

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تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم المركز العالي للرياضة العسكرية في مار روكز، حيث جال في أقسامه واستمع إلى إيجاز حول المهمات التي ينفذها المركز، ثمّ اجتمع بالضباط والعسكريين وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة.



وألقى اللواء الركن العرم كلمة قال فيها: "الرياضة هي عصب الجيوش، وبناء جيش مقاتل قادر على تنفيذ المهمات بحرفية واتقان يتطلب بنية جسدية صحيحة وقوية. دوركم في هذه القطعة لا ينحصر على الرياضة فقط، فأنتم قبل كل شيء عسكريون لذا يجب عليكم البقاء على جهوزية تامة، لتنفيذ أي مهمة عسكرية بكل اندفاع وحماسة والتضحية في سبيل الوطن".



ودعا العسكريين إلى "التحلي بالمسؤولية والوعي".