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قتيلان واربعة جرحى في حادثي اصطدام على اوتوستراد القليعات وجسر بلدة الشيخ زناد

9
NOVEMBER
2022
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سقط اليوم، قتيل وثلاثة جرحى، جراء حادث سير على أوتوستراد القليعات الدولي الطريق البحرية بين سيارتين من نوع مرسيدس.
وحضرت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر التي عملت على نقل الجرحى الى احد مستشفيات المنطقة للعلاج، واستعان الصليب الأحمر بالدفاع المدني مركزي اقليمي سهل عكار و مركز ببنين العبدة الذي عمد الى قصّ هيكل السيارة المتضرّرة بالمعدات الهيدروليكية لسحب جريح من داخل السيارة نتيجة قوّة الإصطدام.

كما أدى حادث اصطدام على طريق جسر بلدة الشيخ زناد بين سيارة و"توك توك"، الى سقوط "التوك توك" من على الجسر واستقراره على حافة النهر ، مما أدى الى اصابة إمرأة ما لبثت أن فارقت الحياة نقلت الى مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا ، كما أصيب سائق "التوك توك" ونقله مسعفو الصليب الأحمر الى مركز اليوسف الإستشفائي في حلبا للعلاج.

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