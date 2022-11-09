لقاء بين شقير والأسمر أكد حتمية إعطاء زيادة غلاء معيشة للعمال ومراجعة بدل النقل

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زار رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان، والتقى رئيسه الدكتور بشارة الأسمر، بحضور نائبه حسن فقيه.

وأفاد بيان للأسمر أن "اللقاء أكد حتمية إعطاء زيادة غلاء معيشة للعمال الخاضعين لقانون العمل مع مراجعة لبدل النقل اليومي وزيادةٍ للتعويضات العائلية والمنح المدرسية وتأكيد متابعة مشروع تحويل تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يعطي العمال جزءا يسيرا من حقوقهم".

وأشار إلى أن "الأجواء كانت إيجابية وتمنى رئيس الاتحاد أن تنعكس هذه الأجواء على اجتماع لجنة المؤشر الأربعاء المقبل في 16 تشرين الثاني الجاري، بحيث تأتي النتائج مرضية ومقبولة، ولو بحدها الأدنى للعمال والموظفين في القطاع الخاص".

ولفت إلى أنه "تم الاتفاق على متابعة المشاورات واللقاءات، وصولا إلى الهدف المنشود".