الخارجية الروسية تؤكد عقد اجتماع مع واشنطن حول “ستارت-3” قريبا

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الجانب الروسي لا يوقف حواره المهني مع الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا: “نحن لا نتوقف عن الحوار المهني مع الجانب الأمريكي، سواء على شكل تبادل الوثائق أو من خلال القنوات الأخرى الموجودة. كما ينبغي عقد جلسة عادية للجنة الاستشارية الثنائية حول ستارت قريبا”.

ورجحت “بلومبيرغ” في وقت سابق عقد الولايات المتحدة وروسيا اجتماعا في القاهرة الأسابيع المقبلة، لبحث استئناف عمليات التفتيش المتبادلة في إطار معاهدة “ستارت-3” للصواريخ الهجومية الاستراتيجية.