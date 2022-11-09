الأبيض تفقد مستشفيي بنت جبيل وتبنين وأكد دور المستشفيات الحكومية في مواجهة الأوبئة منذ جائحة كورونا إلى وباء الكوليرا

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وصل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، خلال جولته على مستشفيات الجنوب الحكومية، إلى مستشفى بنت جبيل الحكومي، للاطلاع على جهوزيته في مواجهة وباء الكوليرا.

وكان في استقباله قائمقام قضاء بنت جبيل شربل العلم، رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل رضا عاشور، رئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي، ومدير المستشفى الدكتور توفيق فرج. ثم توجه الجميع إلى قاعة الخطابات.

فرج

وألقى فرج كلمة أثنى فيها على "حركة الوزير الدؤوبة في مواجهة الأوبئة"، مطالبا ب"دعم المستشفى بجهار السكانر، الذي هو في أمس الحاجة إليه في هذه المرحلة".

ودعا إلى "حلحلة موضوع العاملين في المستشفى لتمكينهم من القيام بمهامهم في هذه الظروف الصعبة إن على مستوى تعديل الرواتب أو تقديم المساعدات وبدل النقل"، مطالبا ب"تأمين مستلزمات فحوص وباء الكوليرا، التي تكلف أكثر من مليون ليرة، ولا يستطيع المواطن تحمل أعباؤه".

الأبيض

وتحدث الأبيض عن "دور المستشفيات الحكومية في مواجهة الأوبئة منذ جائحة كورونا إلى وباء الكوليرا"، وقال: "هناك أمران أساسيان نعمل عليهما، هما جهود ما قبل العلاج وتتعلق بالوقاية من خلال معالجة البنى التحتية من مياه ونفايات وغيرها. وثبت في دراسة أجريت في بلدية الغبيري أن ٨٠ في المئة من الصهاريج التي تنقل المياه إلى البيوت ملوثة بالجراثيم. ولذلك، وزعنا مادة الكلور على أصحاب الصهاريج".

أضاف: "نعمل على تأمين الفحوص واللقاحات وتتبع الانتشار ليبقى تحت السيطرة، وما حصل من انتشار في البداية في عكار والبقاع سببه عدم جهوزية المستشفيات، الأمر الذي جعل دخول المصابين إليها ينشر المرض فيها. كما أعددنا برامج للتدريب والتجهيز لإجراء فحوصrapid test وpcr علنا نستطيع السيطرة على الوضع".

وتابع: "نعمل على تأمين حقوق العاملين في المستشفيات الحكومية، الذين ستسوى رواتبهم بعد نشر الموازنة في الجريدة الرسمية، والتي ستصبح ثلاثة أضعاف كباقي موظفي القطاع العام . وبالنسبة للمساعدات المدرسية، تحولت من وزارة المال إلى المصرف المركزي، وهي في مستوى ما تقدمه تعاونية الدولة، وستوزع قريبا على المستشفيات".

وأردف: "وقعنا عقود ٢٠٢٣ لتسريع الحلحلة. ولأجل دعم هذا المستشفى الحكومي، ضاعفنا الميزانية المعطاة له 4 أضعاف، وهذا الأمر سيسمح للمستشفيات مع زيادة التعرفة الاستشفائية القيام بواجبها".

ووعد ب"تأمين جهاز سكانر لمستشفى بنت جبيل من خلال قرض البنك الإسلامي".

ثم تفقد القسم المعد لاستقبال إصابات الكوليرا في حال حدوثها.

مستشفى تبنين الحكومي

وزار الأبيض مستشفى تبنين الحكومي، حيث كان في استقباله مدير المستشفى محمد حمادة، الذي تفقد مع الوزير القسم المجهز لاستقبال المصابين بوباء الكوليرا في حال حصولها.

وتوجها إلى قاعة المحاضرات، حيث قال حمادة: "نحن في أتم الجهوزية لمواجهة الوباء".

وطالب ب"تحسين أوضاع العاملين في المستشفى ورفع ميزانيات المستشفيات الحكومية وبدلات الاستشفاء".

من جهته، قال الأبيض: "نرفع الصوت وننبه إلى ضرورة تحسين البنى التحتية من تعقيم المياه ورفع النفايات وتجهيز المستشفيات بالوسائل اللازمة لمواجهة الوباء".