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البستاني: بحثنا أسعار الترابة وسيتم البحث في موضوع تسعير المواد الغذائية بسبب ارتفاع سعر الدولار

9
NOVEMBER
2022
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شرح النائب د فريد البستاني صباح اليوم بعد انعقاد جلسة لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط التي يترأسها وبحضور الاعضاء أن اللجنة ستتوجّه الى الامور الحياتية التي يعاني منها المواطن ومنها الترابة، وقد أعلن أنه سيكون هناك جلسة قريبًا لعلاج هذا الموضوع لأن المواطن يدفع ثمنها أسعارًا غير معقولة، كما سيتم البحث في موضوع تسعير المواد الغذائية بسبب ارتفاع سعر الدولار.
كما تم البحث في امور حياتية كتسعيرة المولدات الكهربائية الى جانب كل الاوضاع الحياتية التي يعاني منها المواطن لمعالجتها مع الوزارة المختصة للوصول الى نتيجة بأقرب وقت.
وأضاف أنه كان على جدول الاعمال مشروع قانون يتعلق بمعاهدة الحفاظ على الملكية الفكرية ، لأن هكذا اتفاقيات لا تتغير ولها اطار عالمي، لكن اللجنة ستدرسها في جلسة الاسبوع المقبل لتبدي ملاحظاتها.
كذلك هناك اقتراح متعلق بتمثيل المرأة في مجالس ادارة الشركات المساهمة، وهناك بند يتعلق بقانون حماية المستهلك وهي خطوة متقدمة بالمنافسة لحماية المواطن مباشرة، وأعلن البستاني أنهم شكلوا لجنة فرعية لدرس هذا القانون الذي يحتاج الى وقت وعندما ينجز سيكون مع قانون المنافسة، وعند إقراره سيصبح لبنان في مصاف الدول المتقدمة.

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