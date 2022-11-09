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مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية أعلنت عن 22 مشروعًا جديدًا في لبنان...لضخ المياه عبرالطاقة الشمسية

9
NOVEMBER
2022
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أعلنت مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية سامنتا پاور، اليوم خلال وجودها في البقاع الغربي، عن "تمويل بقيمة 8,5 ملايين دولار لدعم 22 مشروعًا جديدًا لضخ المياه عبر الطاقة الشمسية في لبنان".

وأوضحت أن "هذه المشاريع، التي ستنفذ خلال العامين المقبلين، ستكون مفيدة لأكثر من 150 بلدة وقرية وأكثر من نصف مليون مواطن لبناني ولاجئ عبر توفير المياه بشكل فاعل ومتواصل وخفض التكاليف التشغيلية وتقليل الاعتماد على الوقود للذين هم في أمسّ الحاجة إلى ذلك".

ودعمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حتى الآن، بحسب بيان للسفارة الاميركية، "نحو 41 مشروعًا للطاقة الشمسية افاد منها 460,000 مقيم في 70 بلدة وقرية لبنانية. بالإضافة إلى توفير مصدر للكهرباء في أمسّ الحاجة إليه، تشتمل مشاريع ضخ المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية أيضًا على تحديث معدات المعالجة بالكلور في المحطات. يعتبر ضخ المياه المعالجة بالكلور إلى المدن أمرًا أساسيا خصوصا في هذه الفترة بحيث يتصدى لبنان للتفشي غير المسبوق لوباء الكوليرا".

أعلنت مديرة الوكالة عن هذه المشاريع الجديدة أثناء قيامها بجولة في موقع ضخ للمياه يعمل بالطاقة الشمسية يقوم بتشغيل مضخة توفر المياه لـ 19,000 شخص، بما في ذلك 12,350 من السكان اللبنانيين و6,650 لاجئ من البلدان المجاورة.

وستستعين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "بشركات محلية لتصميم المشاريع الجديدة وتنفيذها، مما يضمن أن فرص العمل في هذه المشاريع تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي وتعزز الأمن الوظيفي".

وختم البيان: "إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ملتزمة مساعدة الشعب اللبناني خلال هذه الأزمة الاقتصادية، وستواصل دعم عمله لمكافحة الفساد وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار".

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