البطريركية المارونية: المطران كرم مدبّرًا رسوليًّا لأبرشيّة سيّدة لبنان - باريس

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أعلنت أمانة سر البطريركية المارونية أن قداسة البابا فرنسيس عيّن المطران بيتر كرم المعاون والنائب البطريركيّ مدبّرًا رسوليًّا لأبرشيّة سيّدة لبنان-باريس المارونيّة، والكرسي مليء.



ووُلدَ المطران كرم في بيروت بتاريخ 5 أيلول 1959، والده من القوزح ووالدته من عين إبل. تلقّى دروسه الفلسفيّة واللاهوتيّة في جامعة أميريكا الكاثوليكيّة. ثمّ نال شهادة الدكتورا بالفلسفة من جامعة ميونيخ (ألمانيا). وسيم كاهنًا في 2 كانون الثاني 1988 في سانت لويس (ميسّوري)، وخدم لسنوات رعيّة كليفلند (اوهايو). وأسندت إليه مهام مختلفة في أبرشيّة سيّدة لبنان لوس أنجلوس التي إنتمى إليها. وإنتخبه سينودس أساقفة الكنيسة المارونيّة معاونًا ونائبًا بطريركيًّا، ومنحه البابا فرنسيس الشركة الكنسيّة وارتسم أسقفًا في 31 تمّوز 2019.