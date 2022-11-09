خاص- القاضية عون: لم أكن أظن بأنني مسّيت بالمحظور...والهيئة المنظومة "متضررة كتير" من هذه التغريدة!

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بعد المعلومات عن عزم رئيس مجلس النواب نبيه بري ملاحقتها قانونياً بعد تغريدتها التي لم تتهم فيها أحداً علّقت القاضية غادة عون عبر الtayyar.org قائلة:"الهيئة المنظومة متضررة كتير من هذه التغريدة. مع العلم أنني لم أتهم أحداً وتساءلت عن صحة هذه التحويلات وطلبت، من اجل الشفافية، كشف الحسابات المصرفية، لكنني لم أكن أظن بأنني مسّيت بالمحظور لهذه الدرجة ويجب بالتالي أن نبقى ساكتين والا نفتح أي ملف لان هناك محظورات لا يجب المس بها ولو تعلّق الامر بتحويلات غير شرعية وبالمساهمة في إفلاس البلد وتجويع اللبنانيين".