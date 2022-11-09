القاصية عون تتساءل "من اجل الشفافية "... وبري يدعي!!

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غردت القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر":

لا أعلم مدى صحة هذه المعلومة .لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة الى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية؟ من اجل الشفافية فقط!!!بمطلق الاحوال اتمنى ان يكون هناك باب في قانون رفع السرية المصرفية.والذي سانكب على دراسته.واتمنى ايضا من الحقوقيين التعليق عليه

(اللائحة مرفقة بالصور)

كما وأفادت الNBN أنه فور علم رئيس مجلس النواب نبيه بري وإطلاعه على مضمون تغريدة غادة عون تقدم بواسطة المحامي الدكتور علي رحال بشكوى لدى المدعي العام التمييزي غسان عويدات للملاحقة والتحقيق واجراء المقتضى القانوني اللازم .