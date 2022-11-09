بعد الإتفاق مع إسرائيل... بو صعب يدعو إلى حوار مع سوريا لترسيم الحدود البحرية

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دعا نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى التواصل "مباشرة وعلنًا" مع دمشق من أجل ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، وذلك بعد توقيع لبنان إتفاقًا لترسيم حدوده مع إسرائيل الشهر الماضي.



وقال بو صعب الذي قاد التفاوض من الجانب اللبناني خلال الأشهر الماضية مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "يجب أن يكون هناك تواصل من جانب الحكومة اللبنانية بطريقة مباشرة وعلنية مع الحكومة السورية، ومن دون خجل، ومن دون أن ندخل الخلافات السياسية الإقليمية في هذا الملف".



ورأى أنه "علينا أن نتواصل مع الدولة السورية علنًا وأن نرسم الحدود البحرية علنًا، وعلى أي حكومة قادمة أن تقوم بهذه المهمة".



وأشار بو صعب إلى أن "سوريا ولبنان يعتمدان طريقتين مختلفتين لترسيم الحدود، وبالتالي هناك خلاف كبير، قد يكون أكثر من 800 كيلومتر مربع، بل يمكن أكبر من المنطقة التي كان متنازعًا عليها بيننا وبين الإسرائيليين".



ولا يمكن للبنان بدء العمل والتنقيب في الرقعتين 1 و2 الواقعتين إلى الشمال من دون ترسيم حدوده مع سوريا، وفق بو صعب.



وشدد على أن "الترسيم لا يمكن أن يتم بسرعة و"فجأة" بعد سنوات من الإنقطاع، لافتًا إلى أن "سوريا دولة لديها مآخذ ومطالب".