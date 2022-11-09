الى اللبنانيين... منح دراسية في جامعات كيبك بكندا

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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن استقبال طلبات الترشيح لمقاعد الاعفاء الجزئي من الأقساط الجامعية في جامعات كيبك ( كندا ) لفصلي شتاء وصيف 2023 لجميع المراحل الجامعية.

ولفتت الى ان عدد المقاعد الشاغرة:

لفصل شتاء 2023:

5 مقاعد ( 3 مقاعد لمرحلة الماجستيرفي الجامعات التي تدرس باللغة الفرنسية و1 مقعد واحد ماجستير في الجامعات التي تدرس باللغة الانكليزية) و1 مقعد واحد للمرحلة الجامعية الأولى في الجامعات التي تدرس باللغة الفرنسية.

لفصل صيف 2023:

10 مقاعد(1 مقعد واحد للمرحلة الجامعية الأولى و7 مقاعد لمرحلة الماجستير في الجامعات التي تدرس باللغة الفرنسية )، و1 مقعد واحد ماجستير في الجامعات التي تدرس باللغة الانكليزية و1 مقعد واحد لمرحلة الدكتوراه في الجامعات التي تدرس باللغة الفرنسية ).⁣

اما المستندات المطلوبة:، فهي:

- اخراج قيد افرادي⁣

- إفادة عن القبول في إحدى جامعات كيبك لفصل شتاء أو صيف 2023⁣

- سجل عدلي⁣

- افادة بالراتب لولي أمر الطالب⁣

- نسخة مصدقة عن شهادة البكالوريا⁣

- نسخة مصدقة عن الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعة اللبنانية والعلامات (لمرشحي الدراسات العليا) أو نسخة مصدقة عن الشهادة وعن المعادلة ( للشهادات الصادرة من الجامعات الخاصة ومن خارج لبنان)⁣.⁣

على المرشح أن يكون حائزاً على معدل عام 12/20 وما فوق في دراسته الثانوية أو الجامعية⁣

ملاحظة : يجب تعبئة طلبات الترشيح المدرجين على موقع الوزارة www.mehe.gov.lb ( اعلانات – ترشيحات ومنح )⁣

ترسل الطلبات حصرياً قبل 13/11/2022 عبر البريد الالكتروني التالي:⁣

scholarship@mehe.gov.lb⁣