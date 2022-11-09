"تعذيب قصّار في قصر العدل"... القاضية عون توضّح

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ردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان، عما ذكره المحامي رامي عليق في مؤتمر صحافي عن تعرض أحد الموقوفين القصار في نظارة قصر عدل بعبدا للتعذيب.



وقالت: "بالنسبة لحادثة تعرض أحد الموقوفين القصار في نظارة قصر عدل بعبدا للتعذيب والتي أشار اليها المحامي رامي عليق في مؤتمره الصحافي، يهمني أن أوضح ما يلي: إن الموقوف المذكور قد تعرض للاعتداء من قبل قاصر اخر كان موقوفا معه وسيتم فتح تحقيق بهذا الخصوص".



وتابعت: "مع العلم أن القاصر المعتدى عليه وحتى تاريخه بقي متكتما عن الموضوع ولم يخبر أحد من المسؤولين عن السجن أو من أعضاء الجمعيات الأهلية التي تتابع شؤون القصار الموقوفين".

وختم بالقول، "لذلك اقتضى التوضيح".