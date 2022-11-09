طائرة مسيرة تستهدف صهاريج وقود إيرانية كانت في طريقها الى لبنان

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أعلنت مصادر إعلامية عن قصف جوي اسرائيلي استهدف نقاطا عند الشريط الحدودي العراقي السوري.

ونقلت وكالة مهر للأنباء الايرانية، عن "مصادر أن القصف جاء عبر الطيران المسير، واستهدف رتلا من صهاريج كانت تحمل مادة الغاز اويل. فيما تحدثت الأنباء عن تدمير صهريجَين للوقود نتيجةَ الاستهداف".

كما نقلت "مهر" عن بعض المصادر أن الشاحنات خرجت بموافقات رسمية من الأراضي العراقية، مبينة أن القصف استهدف شاحنتين من أصل 23 شاحنة.

وفي السياق، أعلن التلفزيون الإيراني أن "طائرة مسيرة تستهدف صهريجي وقود ضمن شاحنات إيرانية تشمل 22 صهريجا كانت متوجهة إلى لبنان".

ولفت الى ان "الولايات المتحدة استهدفت شاحنات وقود إيرانية كانت متوجهة إلى لبنان ولا وجود لضحايا".

هذا وقال المرصد السوري لحقوق الانسان أن القصف طال شاحنات تحمل أسلحة وصهاريج نفط، تابعة للمجموعات الإيرانية في منطقة ساحة الجمارك في الهري والبوابة العسكرية بريف البوكمال شرقي دير الزور، بالإضافة لاستهداف موقع عسكري للميليشيات قرب المنطقة.

وتسبب الاستهداف وفقا للمرصد السوري، بسقوط خسائر بشرية فادحة، إذ تأكد مقتل 14 شخص إلى الآن.