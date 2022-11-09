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برد ورعد وريح … هذا تاريخ انحسار المنخفض!

9
NOVEMBER
2022
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أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن “تأثير المنخفض الجوي يستمر على الحوض الشرقي للمتوسّط  حتى مساء الخميس حيث ينحسر تدريجيًا”.
 
وقالت إن “معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين ١٦ و ٢٥ درجة”.
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
الأربعاء: 
 
غائم وممطر مع انخفاض إضافي ومحدود بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية. تكون اﻷمطار غزيرة أحيانًا مع حدوث عواصف رعديّة ترافقها رياح ناشطة ويحتمل تشكل السيول بشكل محلّي نتيجة الغيوم الركاميّة. تتساقط الثلوج على الجبال اعتباراً من ارتفاع ٢٠٠٠ متر.
 
الخميس: 
 
غائم جزئياً الى غائم احيانًا وضباب عل المرتفعات مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد والتي تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تنحسر الأمطار تدريجيًا خلال الفترة المسائية.
 
الجمعة: 
 
غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بحيث تعود الى معدلاتها الموسمية.
 
السبت: 
 
مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة.
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