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أفادت معلومات لاذاعة "صوت كل لبنان 93.3" عن فرار 18 سجيناً من سجن سراي أميون – الكورة، والبحث جارٍ عنهم.

واشارت المعلومات الى أن القوى الامنية تمكنت من إعادة توقيف بعضهم وتلاحق الآخرين لتوقيفهم.

وعلم ان السجناء الفارين:

(ع.ح) لبناني ، (ك.ب) لبناني ، (ا.ح) مكتوم القيد ، (م.م) فلسطيني ، (ف.ع) لبناني ، (م.ا) سوري ، (م.د) سوري ، (م.ز) سوري ، (ف.م) سوري ، (و.م) لبناني ، (س.م) لبناني ، (ا.خ) لبناني ، (ف.ر) فلسطيني ، (ط.ع) لبناني ، (ع.ا) لبناني ، (م.ج) سوري ، (م.ش) لبناني.

فيما لا يزال جاري البحث عنهم وسط تدابير امنية تتخذها القوى الامنية في مناطق الشمال.