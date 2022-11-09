أسرار الصحف ليوم الأربعاء 9 تشرين الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

تقول مصادر إعلاميّة في الحزب الديمقراطي الحاكم في أميركا إن السفارة السعودية في واشنطن تقود حملة دعم بتمويل سخيّ للمرشحين الجمهوريين وإن الأميركيين من أصل لبناني من مؤيدي القوات اللبنانية يشكلون نواة اللوبي الذي يقود العملية، بينما يقف مؤيدو تيار المستقبل مع الحزب الديمقراطي.

خفايا

توقعت مصادر متابعة للملف الرئاسي أن يستهلك الشهر الحالي الاصطفافات الراهنة عند الجمود، ويبدأ في الشهر المقبل التبلور في التحالفات التي تستطيع التمهيد لانتخاب رئيس يفترض أن يبصر النور مطلع العام المقبل كحد أقصى مع دولار يقفز فوق الـ 50 ألف ليرة.





اللواء: أسرار

همس

ينتظر دبلوماسيون إحياء التنسيق الثلاثي الأميركي - الأوروبي - العربي حول الملف الرئاسي، بعد نتائج انتخابات الكونغرس..



غمز

وُضع صيارفة من الفئة الأولى، في أجواء ارتفاع سعر صرف الدولار، نهاية الأسبوع الماضي.



لغز

تبيّن أن الملاحقات قد تؤدي إلى توقيفات موظفين كبــار في عدد من دوائر فــي الــدولة، ولا سيما في هيئة السير!

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ ملف التحقيقات في مركزي النافعة، في الدكوانة والاوزاعي قد تفرّع إلى أكثر من ملف وقضية.

يحاول «الثنائي الشيعي» إدخال وزارة المال من ضمن شروط التسوية الرئاسية وتثبيتها من حصته لكن هذا الامر يلاقي اعتراض مرجعيات مسيحية عدّة.