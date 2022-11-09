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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 9 تشرين الثاني 2022

9
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الأخبار: مناقصة البريد: الاحتكار والهدر مستمرّان

واشنطن للبنان: الفيول الإيراني ممنوع

الطائف وحزب الله: الأعراف أقوى من النص

 

 

 

الديار: المجتمع الدولي يفرض انتخاب رئيس بوابة للنهوض بالبلد
استنفار أمني تحسبا لتحريك الشارع مطلبيا او طائفيا
سلة قرارات مالية مطلع كانون الاول والدولار رسميا ١٥ ألفا

 

 

 

البناء: حملات استباقية للتشكيك بالنتائج من الديمقراطيين والجمهوريين… ومخاوف من أحداث عنف / الخارجية الأميركية: يجب أن تسوء الأوضاع أكثر في لبنان حتى يتحرك الشارع / هآرتس: ترتيب مصري قبرصي للقاء مغلق ضمّ ميقاتي… ومكتبه ينفي أي لقاء مباشر /

 

 

 

 

النهار: الاستحقاق بمعركتين ضائعتين... والخميس كما قبله

 

 

 


الجمهورية: إفلاس سياسي بعد النقدي

 

 

 

اللواء: «تعايش دولي» مع فراغ رئاسي طويل.. والكتل المسيحية تتخبَّط!
موفدة أميركية للاطمئنان على وضع النازحين.. والأسعار تُنافس الدولار بالارتفاع السريع

 

 

 


نداء الوطن: "حزب الله" يهرب من "عقدة التطبيع" بالهجوم على ميقاتي
باريس "لا تقف متفرّجة" على الشغور: "سلّة أسماء" لا تعارضها السعودية!

 

 

 


...l'orient le jour: Le CPL met fin au suspense : le vote blanc, encore et encore

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