عناوين الصحف ليوم الأربعاء 9 تشرين الثاني 2022

الأخبار: مناقصة البريد: الاحتكار والهدر مستمرّان
واشنطن للبنان: الفيول الإيراني ممنوع
الطائف وحزب الله: الأعراف أقوى من النص
الديار: المجتمع الدولي يفرض انتخاب رئيس بوابة للنهوض بالبلد
استنفار أمني تحسبا لتحريك الشارع مطلبيا او طائفيا
سلة قرارات مالية مطلع كانون الاول والدولار رسميا ١٥ ألفا
البناء: حملات استباقية للتشكيك بالنتائج من الديمقراطيين والجمهوريين… ومخاوف من أحداث عنف / الخارجية الأميركية: يجب أن تسوء الأوضاع أكثر في لبنان حتى يتحرك الشارع / هآرتس: ترتيب مصري قبرصي للقاء مغلق ضمّ ميقاتي… ومكتبه ينفي أي لقاء مباشر /
النهار: الاستحقاق بمعركتين ضائعتين... والخميس كما قبله
الجمهورية: إفلاس سياسي بعد النقدي
اللواء: «تعايش دولي» مع فراغ رئاسي طويل.. والكتل المسيحية تتخبَّط!
موفدة أميركية للاطمئنان على وضع النازحين.. والأسعار تُنافس الدولار بالارتفاع السريع
نداء الوطن: "حزب الله" يهرب من "عقدة التطبيع" بالهجوم على ميقاتي
باريس "لا تقف متفرّجة" على الشغور: "سلّة أسماء" لا تعارضها السعودية!
...l'orient le jour: Le CPL met fin au suspense : le vote blanc, encore et encore