الجيش: تنفيذ تمرين SOFEX 2022 السنوي لمكافحة عمليات الإرهاب ودهم مطلوبين والتعامل مع مخلين بالأمن

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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجية في بيان، أن “وحدات من الجيش تشارك في تنفيذ تمرين SOFEX 2022 الذي يقام سنويا، بالتعاون مع فرق تدريب أميركية وبريطانية، وذلك في إطار التمارين السنوية التي تنفذها المؤسسة العسكرية بهدف الحفاظ على الجهوزية ورفع مستوى احتراف عناصرها”.

وأشارت إلى أن “التمرين يشمل محاكاة لعمليات مكافحة الإرهاب ودهم مطلوبين والتعامل مع مخلين بالأمن ومرتكبي أعمال شغب وحماية مؤسسات عامة وخاصة ومنشآت ومَرافق حيوية في مناطق لبنانية مختلفة، وذلك لمدة خمسة أيام حتى تاريخ 2022/11/11 ضمنا”.