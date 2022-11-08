المرابطون: حضور ميقاتي في الاجتماع المغلق مع الوزيرة الاسرائيلية أمر مرفوض ومدان‎‎

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أصدرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي:

إن حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً مغلقاً بحضور وزيرة اسرائيلية، هو أمر مرفوض ومدان، والتبرير بخفة عن من هو الداعي إلى عقد هذه الجلسة المغلقة بحضور هذه الوزيرة اليهودية العدوة هو تبرير أقبح من الذنب.

يطالب المرابطون المجلس النيابي عقد جلسة استثنائية لبحث خطورة هذا التصرف، الذي نضعه بخانة خرق الدستور اللبناني، وخاصة في مقدمته، كما أننا نضع هذا الواقع المرفوض وطنياً وقومياً أمام النواب ال٥٤، الذين منحوا أصواتهم لتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة في المرحلة السابقة.