وزير الاقتصاد: سنقوم بما يلزم لحماية قطاع التأمين والمواطنين على حد سواء

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عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام سلسلة اجتماعات تتعلق بمتابعة شؤون قطاع التأمين وأوضاعه.



واستهل سلام اجتماعاته بلقاء مع ممثلين للجنة الوطنية للسلامة المرورية، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، نقابة خبراء السير، والمؤسسة الوطنية للضمان الالزامي، بهدف الوصول إلى حل لموضوع خريجي اختصاص السلامة المرورية. وتم التوافق على المباشرة بإجراء مباريات الكفاءة المطلوبة بحسب القوانين المرعية.



وعقد اجتماعا آخر مع ممثلين للمؤسسة الوطنية للضمان الالزامي خُصص للنقاش في أوضاع الضمان الالزامي وكيفية تأمين التغطيات اللازمة لضحايا الصدامات المرورية.



وشدد سلام في الاجتماعات على "ضرورة القيام بكل ما يلزم من أجل النهوض بالقطاع وحماية المواطنين على حد سواء".