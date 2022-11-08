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ماذا كشف وزير الإعلام عن نقل مجريات مونديال قطر 2022؟

8
NOVEMBER
2022
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استبعد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، امكانية نقل مجريات مونديال قطر 2022 كهبة، كاشفا أن هناك عرضا جيدا من الجانب القطري بامكانية تمويله.

وأوضح أن الهدف الاساسي هو ان ينقل تلفزيون لبنان مباراة كأس العالم ليشاهدها جميع اللبنانيين من دون ان يدفعوا أي بدل.

ولفت الى أنه عقد لقاءات خارج البلاد مرتين من دون اعلان "لتحقيق هذا الامر". وقال: "خلال أسبوع من اليوم، من المفترض أن نحصل على جواب، وسيكون شفافا أمام جميع اللبنانيين".

وكشف المكاري عن تحضيرات لإطلاق "بيروت عاصمة الاعلام العربي"، واصفا الأمر بـ"التحدي الكبير". ولفت الى "ان لجنة وزارية وأخرى ادراية ستشكلان للمتابعة وستعلن التفاصيل في مؤتمر صحافي قريبا"، آملا الافادة من كل طاقاتنا للعودة الى الساحة الاعلامية.

ولفت الى أن هناك نحو 51 في المائة في نجاح امكانية نقل تلفزيون لبنان للمونديال.

سياسيا، رأى المكاري أن سليمان فرنجية مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية، وهو قادر على محاورة الجميع بكل حرية وشفافية. وقال: "فرنجية ليس مرشح "حزب الله"، بل هو مرشح لبناني يؤيده "حزب الله"، معتبرا ان للنائب ميشال معوض مواقفه السياسية الواضحة وفريقه رشحه.

كلام الوزير المكاري، جاء في خلال زيارته اليوم، مبنى إذاعة "صوت الغد " حيث إلتقى رئيس مجلس الإدارة وديع ابو جودة وأسرة الإذاعة.

وبعد جولة في الأقسام والاستوديوهات كان للوزير المكاري حديث لبرنامج "ضيف الضيف" مع الزميل روبير فرنجية، تطرق فيه الى التطورات الراهنة والمساعي الجارية للتوصل إلى الحلول بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية.

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