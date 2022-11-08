تذكير بمسار سباق ماراثون بيروت الدولي وتدابير السير المتخذة يوم الأحد المقبل

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تنظم "جمعية بيروت ماراثون" يوم الأحد في 13-11-2022 سباق "ماراثون بيروت الدولي" إنطلاقًا من وسط بيروت إلى الحمام العسكري وصولا إلى منطقة ضبية.

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين تجنب سلوك طرقات الماراثون في خلال الفترة الصباحية والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير حفاظًا على سلامة المتسابقين وتسهيلًا لحركة المرور.

وأشارت إلى أنه باستطاعة المواطنين الإطلاع على مسار السباق بالتفصيل على الرابط التالي عبر موقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي:

https://isf.gov.lb/ar/iambeirut