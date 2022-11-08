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مولوي: خطواتنا ليست انتقامية

8
NOVEMBER
2022
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أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، بعد اجتماع مجلس الامن الداخلي المركزي، ان "من واجب الاجهزة الامنية كافة حفظ الامن بواسطة كل الوسائل المتاحة"، مشيرا الى انه "في فترة الفراغ سنقوم كوزارة وأجهزة أمنية بكل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام لأنه مطلب جميع اللبنانيين".

وأعلن ان "أعداد الجرائم ليست بازدياد مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والوضع الأمني في طرابلس أفضل بكثير".

وشدد مولوي على "حرية الإعلام وحماية الممتلكات الإعلامية"، موضحا ان "ما حصل في mtv بات في عهدة القضاء".

واكد ان "وضع الطبابة والاستشفاء في السجون في تحسن، وتأمن لقاح الكوليرا للسجناء على كل الاراضي اللبنانية". كما اكد ان "الوضع في مخيمات السوريين مضبوط بشكل جيد جدا".

وقال: "خطواتنا ليست انتقامية ونحن لا نغطي ولا نحمي، لا مرتكبين ولا فاسدين، وملف النافعة في عهدة القضاء وأنا لا أعرقل المسار القضائي".

وأعلن مولوي "ان شعبة المعلومات تمكنت خلال العام 2022 من توقيف 8 خلايا إرهابية، ونحن نتقيد بمهنية التحقيق وسريته، وما نكشف عنه هو فقط لطمأنة اللبناييين والأجهزة الأمنية ساهرة على تأمين حمايتهم".

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