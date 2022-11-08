لحوم فاسدة في الضاحية الجنوبية!

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سطّر المراقبون الصحيون في بلدية حارة حريك، بالتعاون مع مراقبي اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية خلال جولتهم اليومية على المنشآت الغذائية، محضر تلف لـ15 كيلو غراما من اللحمة المثلجة.



وبالتفاصيل, إنَّ اللحمة المثلجة كانت مخزنة بطريقة غير سليمة داخل ملحمة ومطعم مشاوي ضمن نطاق عملها البلدي.



ووجدت على اللحوم علامات فساد، إضافة إلى غياب النظافة العامة ووجود رائحة كريهة في المكان.

وعليه, تمَّ إقفال المنشأة لحين تسوية أوضاعها وتسطير محضر ضبط.



وتستمر حملة أخذ العينات من محلات بيع مياه الشرب للتأكد من سلامتها.