خاصّ- تطيير القرض الكويتي لقضاء البترون.. بين الإنتقام ولامبالاة غياث يزبك!

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خاص tayyar.org-

لفت المتابعين أمس تواطؤ أكثر من فريق نيابي لمنع إقرار اللجان النيابية المشتركة القرض الكويتي لإنشاء وإستكمال شبكات ومحطات الصرف الصحي في قضاء البترون بقيمة ٦٠ مليون دولار، رغم أن مشروع القرض سبق أن أقرّته اللجان النيابية المعنية.

واستغربت مصادر معنية عدم المبالاة التي ظهر عليها نائب البترون القواتي غياث يزبك الذي بدل أن يدفع نحو إقرار القرض الكويتي ويرفض ما حصل، تجاهل الأمر كليا، ولم ينبس ببنت شفة.

ووضعت مصادر نيابية تطيير القرض في سياق الحرب المعلنة على التيار الوطني الحر، مشيرة الى أن الإنتقام من التيار طال هذه المرة قضاء بكامله، ولا يخرج عن إطار الحرب الشعواء التي شُنّت على التيار على امتداد السنوات الستة الفائتة ودفَعَ ثمنها اللبنانيون، سواء من خلال إفشال تطبيق خطة الكهرباء، أو عبر استهداف خطة إنشاء السدود، ودفعت ثمنه مناطق عدة، ومنها بيروت التي يعاني أهلها وسكانها نتيجة إفشال إنشاء سد بسري.