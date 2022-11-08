اللواء خير يتابع موضوع عودة اللبنانيين العالقين في تركيا

A + A -

يتابع الامين العام للهيئة العليا للإغائة اللواء الركن محمد خير، بتوجيهات من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي موضوع عودة المواطنين اللبنانيين العالقين في تركيا الى الوطن، من خلال التواصل مع سفارة لبنان في انقرة التي تعالج الموضوع مع السلطات المختصة التركية منذ حدوثه قبل شهرين.

وقد تم استكمال ملفات 122 مواطناً من اصل 201 في مراكز الترحيل، في حين ينتظر 77 آخرون موافقة المديرية العامة للأمن العام، للحصول على جوازات مرور. “وتنظر سفارة لبنان في انقرة الى معالجة موضوع الأطفال والأمهات والمرضى بأفضل السبل، حيث تولي السلطات التركية موضوع اللبنانيين بشكل خاص، اهتمامها المطلق نظرا للعلاقات المميزة التي تجمع الدولتين”.