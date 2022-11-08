living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

على متن “فان”... ينقل المخدّرات من البقاع إلى بيروت والضاحية!

8
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“ضمن إطار ملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات، للحدّ من هذه الظاهرة على مختلف الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات للمجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام شبكة بترويج المخدّرات في مناطق الضاحية الجنوبية وبيروت. ومن خلال الرصد والتعقّب، تمّ تحديد مواصفات “ڤان” عمومي لنقل الركّاب يقوم سائقه بنقل المخدّرات من البقاع وتوزيعها على شبكة من المروجين، من دون علم مستقلّي “الفان”.

بتاريخ 28-10-2022، قامت قوّة من المجموعة المذكورة بنصب كمينٍ محكمٍ في محلّة الجمهور، استخدم خلاله كلب بوليسي في عملية التفتيش، وتمكّنت من ضبط الـ”ڤان” بعد أن عُثر بداخله على كميّة من المواد المخدّرة، وتوقيف سائقه، ويُدعى: ج. س. (من مواليد عام 1975، لبناني) تمّ ضبط حوالى 12 كلغ. من مادّة حشيشة الكيف وكمية من مادّتي الكوكايين والماريغوانا المعدّة للترويج، هاتف خلوي ومبلغ من المال.

أودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout