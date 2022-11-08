على متن “فان”... ينقل المخدّرات من البقاع إلى بيروت والضاحية!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“ضمن إطار ملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات، للحدّ من هذه الظاهرة على مختلف الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات للمجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام شبكة بترويج المخدّرات في مناطق الضاحية الجنوبية وبيروت. ومن خلال الرصد والتعقّب، تمّ تحديد مواصفات “ڤان” عمومي لنقل الركّاب يقوم سائقه بنقل المخدّرات من البقاع وتوزيعها على شبكة من المروجين، من دون علم مستقلّي “الفان”.

بتاريخ 28-10-2022، قامت قوّة من المجموعة المذكورة بنصب كمينٍ محكمٍ في محلّة الجمهور، استخدم خلاله كلب بوليسي في عملية التفتيش، وتمكّنت من ضبط الـ”ڤان” بعد أن عُثر بداخله على كميّة من المواد المخدّرة، وتوقيف سائقه، ويُدعى: ج. س. (من مواليد عام 1975، لبناني) تمّ ضبط حوالى 12 كلغ. من مادّة حشيشة الكيف وكمية من مادّتي الكوكايين والماريغوانا المعدّة للترويج، هاتف خلوي ومبلغ من المال.

أودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.