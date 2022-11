A + A -

Cette vente s’inscrit dans le sillage de la stratégie du MTN Group enclenchée en 2020 à concentrer ses activités sur le continent africain et à se retirer presque totalement des pays du Moyen-Orient et d’Asie.

« Nous avons reçu une offre contractuelle pour le rachat à 100 % de MTN Afghanistan (…) pour un montant brut de 35 millions de dollars », annonçait mi-août Ralph Mupita, PDG du plus grand opérateur mobile basé en Afrique du Sud, MTN Group, préférant alors garder confidentiel le nom de ce mystérieux acheteur.

Vendredi dernier, MTN Group a finalement publié un communiqué, repris par le site financier Bloomberg, révélant que le groupe à l’origine de cette offre d’achat n’était autre que M1 New Ventures de la société d’investissement libanaise M1 Group, propriété des frères Taha et Nagib Mikati, Premier ministre sortant d’un Liban en grave crise économique et financière.

L’annonce a été faite après que les négociations ont atteint « un stade avancé », précise le communiqué. Avec une part de marché de 40 %, MTN Afghanistan est le plus grand opérateur mobile de ce pays. Dans son communiqué, MTN Group précise que « la transaction est soumise à un accord de transition » ainsi qu’à l’accord des autorités compétentes.

Cette vente s’inscrit dans le sillage de la stratégie du MTN Group enclenchée en 2020 à concentrer ses activités sur le continent africain et à se retirer presque totalement des pays du Moyen-Orient et d’Asie. Toutefois, après avoir cédé sa filiale afghane, le groupe africain sera encore présent en Iran, et compte y rester selon des propos tenus en août par le PDG, où il détient 49 % des parts dans la société Irancell, dans le cadre d’une joint-venture.

Basé à Johannesburg, MTN Group détenait auparavant des filiales en Syrie et au Yémen, pays tous deux ravagés par des conflits guerriers de longue date. S’il a vendu en novembre 2021 sa filiale yéménite à ses actionnaires locaux, MTN Group a abandonné son entreprise en Syrie en août 2021 en raison d’une situation nationale « intenable » en termes de régulations exigées par le gouvernement syrien et après que cette filiale a été mise sous tutelle judiciaire en février de la même année. Les discussions portant sur la cession de MTN Afghanistan ont, elles, commencé dès après la sortie des troupes américaines du pays, dont le pouvoir a été repris par les talibans mi-août 2021.

Milliardaires et pouvoirs infréquentables

Habitués du développement de leur société dans des pays dont les autorités sont jugées par la communauté internationale comme infréquentables, les frères Mikati avaient racheté en juillet 2021 Telenor Myanmar, un des plus gros opérateurs de télécommunications de Birmanie et filiale du géant norvégien Telenor, pour 105 millions de dollars. Un achat effectué auprès de la junte birmane, au pouvoir après le coup d’État de l’armée le 1er février 2021 contre le gouvernement d’Aung San Suu Kyi, après que Telenor eut souhaité se désengager de ce pays et céder ainsi sa filiale au vu de la dégradation de la situation sur le terrain. Les Mikati prévoyaient alors d’investir 330 millions de dollars sur trois ans dans l’expansion de la société birmane.

Pour rappel, M1 Group avait vendu ses activités de télécommunications au MTN Group en 2006 pour 5,53 milliards de dollars. Depuis, le groupe s’est développé dans divers secteurs, comme celui de la mode, et a rendu la fratrie Mikati milliardaire. Dans le dernier classement régional de 2022, Forbes Middle East, paru en avril dernier, les frères Mikati étaient 4es ex aequo dans le classement des milliardaires au sein des pays arabes, tandis que leurs fortunes respectives avaient augmenté de 700 millions de dollars en un an pour un total de 6,4 milliards de dollars équitablement divisé entre eux deux. Au niveau mondial, Taha et Nagib Mikati étaient ex aequo en 951e position en 2021, après avoir néanmoins gagné 298 places dans ce classement.