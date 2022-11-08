الشيخ قاسم: ليس لدينا مشروع نظام سياسي جديد

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

غرّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه الخاص على «تويتر»، كاتبا: لم يطرح حزب الله خلال هذه الفترة تعديل أو تغيير النظام السياسي المرتبط بالطائف نظراً للحساسيات الموجودة في لبنان، ولأنَّ المشكلة ليست أساساً في التعديل أو عدمه، وإنما فلنطبق أولاً ما ورد في الطائف وبعد ذلك نرى إذا كان المطلوب إجراء تعديلات أم لا.

ad

وقال: نحن منفتحون إذا أراد أي فريق أن يطرح تعديلات معينة في الطائف وفق الآليات الدستورية المعروفة، والتي تمرُّ عبر مجلس النواب، وتحتاج إلى موافقة الثلثين عند أي تعديل، عندها نبدي رأينا في التعديل المطروح، مضيفاً: كحزب الله ليس لدينا مشروع تعديل الطائف، وليس لدينا مشروع نظام سياسي جديد، نحن ندعو الى حسن التطبيق للطائف، ووضع حد للفساد والتدخلات الاجنبية ولتصرفات اميركا في لبنان، وهذا ما نعتقد انه يتناسب مع هذه المرحلة.