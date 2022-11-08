أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 8 تشرين الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تقول مصادر دبلوماسية أوروبية إن خيار التسوية مع روسيا يتقدّم بالتوازي مع خيار مواصلة مساندة أوكرانيا في الحرب كخيار وحيد، وتوقعت أن تكون الصين هي الوسيط المعتمد طلباً للتسوية وليس تركيا وأن يكون موضوع التسوية ربط نزاع حول أوكرانيا والتدرج في فك العقوبات وعودة موارد الطاقة.

خفايا

قال مصدر سياسي إن النائب السابق وليد جنبلاط يقول إن لا رئاسة في لبنان ما لم يستطع هو والرئيس نبيه بري التوصل إلى مرشح مشترك وإن معادلته لذلك لا زالت طلب اسم يختاره بري من خارج ثلاثي جبران باسيل و جوزف عون وسليمان فرنجية وأن البحث بفرنجية يبدأ بعد موافقة باسيل عليه.



نداء الوطن: خفايا

تدخّل رئيس مجلس إدارة إحدى القنوات بشكلٍ مباشر في تعديل مقدمة أحد البرامج الإجتماعية نتيجة بعض البوادر الهادفة لتهدئة النفوس.

تبين أن أعمال البناء وحفر الآبار تجرى على قدمٍ وساق في عكار والمنية ومناطق شمالية أخرى، بتغطية أمنية مقابل مبالغ مالية ومن دون العودة إلى البلديات لطلب إذنها ومن دون أي تراخيص من وزارة الداخلية التي أوقفت أعمال البناء بعيد انتخابات العام 2018.





اللواء: أسرار

لغز

وُصف لقاء مرجع رفيع وقطب وسطي بأنه كان على درجة من الأهمية، بحيث أن التقارب بين الرجلين كان مريحاً لكليهما!



غمز

يُنقل عن رئيس تيار مرشح للرئاسة أن الوقت لم ينفد بعد لجهة إمكان تفاهم مع رئيس تيار منافس..



همس

أُحرجت سفيرة دولة كبرى عندما سُئلت: لماذا لم تسهِّل بلادها عملية استجرار الغاز والكهرباء، ولم تجد جواباً مقنعاً لمن سألها في لقاء اقتصر على مجموعة مختارة!