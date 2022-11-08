الديار: الرياض تخترع عدوا وهميا لتقاتله وتقول انها انتصرت عليه

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

استغربت مصادر مقربة من حزب- الله» الضجة» المثارة حول المؤتمر الذي نظمته السفارة السعودية في بيروت حول الطائف، ولفتت الى ان السعوديين ارادوا القول انهم موجودون على الساحة اللبنانية. فما الجديد بذلك؟ سبق وتدخلوا مؤخرا في الانتخابات النيابية، ويعملون ليل نهار عبر سفيرهم في بيروت للقول اننا ما نزال هنا. هم ارادوا الرد على مؤتمر السفارة السويسرية، فعقدوا ندوة سياسية عادية واقل من عادية، ولن تكون لها نتائج سياسية على ارض الواقع. ولهذا كل الكلام على ان اللقاء شكل استفزازا لحزب الله مختلق وغير واقعي ، ومحاولة اعطاء ما حصل اكثر من حجمه، فالحزب لم يتوقف قط عند ما جرى في اليونيسكو، ويعتبر انه كأنه لم يكن بالنسبة اليه. من جهة هو غير معني به، ومن جهة اخرى هو لا «يقدم او يؤخر» في شيء. ويبدو ان الرياض تخترع «عدوا وهميا لتقاتله وتقول انها انتصرت عليه».