المرتضى استقبل الكاتب الشاب زاهي حسن عنيسي

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إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم الشاب الكاتب زاهي حسن عنيسي من ثانوية “السفير” في الغازية، والمصاب بمرض التوحد الذي لم يمنعه من الابداع في الكتابة وباللغة الانكليزية.

وقدم زاهي للوزير روايته The adventure begins التي يحكي فيها عن واقع يعيشه ودوره في حماية العائلة من الصعوبات.

واعرب الوزير المرتضى عن “اعجابه الشديد بمضمون الرواية والاسلوب المميز”. وطلب من زاهي الاستمرار في كتابة المزيد من الروايات كما شجعه على تنفيذ فكرة قائمة في ذهن زاهي لتحويل الرواية الى فيلم تلفزيوني”.

كما وجه الوزير تحياته الى “المسؤولين عن قسم التوحد في ثانوية السفير في الغازية للمهمة الانسانية الكبرى التي يقومون بها ووعد بزيارتهم قريبا”