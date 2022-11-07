مياه لبنان الجنوبي: توقف الضخ قصرا في منشآت آبار تفاحتا في دائرة مياه الزهراني

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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، للمشتركين المستفيدين من منشآت آبار تفاحتا في دائرة مياه الزهراني، توقف الضخ شكل قسري منذ أيام بسبب عطل كهربائي مفاجئ في محطة التحويل الكهربائي - المصيلح.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن فرق مؤسسة كهرباء لبنان تعمل على إصلاحه، وستعاود التغذية بشكل طبيعي، فور الانتهاء من اصلاح العطل واستعادة التيار الكهربائي كالمعتاد، علماً أن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي قد عملت خلال الايام الاخيرة على تأمين الكهرباء لمنشآت أبار تفاحتا جزئياً وبشكل محدود من مصادر أخرى لضمان توفير المياه ضمن تقنين استثنائي وطارئ، بحسب البيان.