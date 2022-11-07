اجتماع تحضيري للحملة الوطنية للمحميات البحرية

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عقد في مركز التجمع اللبناني للبيئة الاجتماع التحضيري لإطلاق الحملة الوطنية لمشروع شبكة المحميات البحرية، الذي ينفذه "التجمع" بالشراكة مع جامعة البلمند وبدعم من الاتحاد الاوروبي لحماية ما تبقى من مواقع مهمة للحماية على الساحل والمياه الإقليمية اللبنانية من أجل حفظ الموارد الطبيعية والإرث الإيكولوجي للبيئة البحرية، وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي الجهات العاملة في مجال البيئة البحرية.



وذكر بيان "التجمع" "ان فريق العمل قدم عروضا للاطار المقترح لمبادئ وأهداف وآليات عمل الحملة وفقا لشرعة وصايا واسلوب عمل يعتمد على النهج التشاركي والوسائل المشروعة للمطالبة والمناصرة والضغط والمشاركة مع اصحاب القرار من أجل إصدار التشريعات والأنظمة للمواقع الهامة للحماية والإدارة الساحلية المتكاملة.



وتبادل المشاركون الآراء والحوار وأكّدوا خلالها على الالتزام بهذه الحملة واعتبار الحاضرين نواة مؤسسة قابلة لاستقطاب المعنيين والمؤيدين والمناصرين، وعلى وأن يتولى تجمع البيئة الآليات التنظيمية والتواصل التشاركي مع أعضاء الحملة وإدارة التواصل الاجتماعي والإعلامي والنشر والترويج وتنظيم الأنشطة الهادفة إلى تحقيق الغايات المرجوة".